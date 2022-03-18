Meteoroloji uyardı: 26 il için sarı, 8 il için turuncu alarm

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; bugün ve yarın kar yağışı yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak.

Bugünden itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana’nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için yoğun kar uyarısı

Kar yağışı 18 Mart Cuma gününden itibaren artacak ve Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt kar yağışlı olacak. Trakya’da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışları olacak. Bununla birlikte Marmara’nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop’a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde kuvvetli kar yağışları görülecek.

İç Anadolu’nun doğusunda, Doğu Anadolu’da Bitlis, Muş, Elazığ ve Hakkari’ye uzanan hatta, Malatya’nın kuzeyinde de kar yağışları yoğun ve kuvvetli olacak.

Cumartesi günü özellikle İstanbul’da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Kar yağışları Batı Karadeniz bölgesi, Marmara’nın doğusu ve Marmara’nın güneyinde de devam edecek.

‘Turuncu’ ve ‘sarı’ uyarı

Ka yağışı beklenen Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Siirt, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Batman Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için ‘sarı’, yoğun kar yağışı ve çığ beklenen Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Trabzon ve Van için ‘turuncu’ uyarı yapıldı.



