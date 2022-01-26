Microsoft'un net karı ve geliri arttı

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kar ve gelirinin arttığını açıkladı.

26.01.2022 09:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
Microsoft'un net karı ve geliri arttı

Geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2022 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 2,03 dolardan 2,48 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Microsoft'un geliri ise 43,1 milyar dolardan 51,7 milyar dolara çıkarak yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trendyol'da zam sıkıntısı

Trendyol'da zam sıkıntısı

Burçak Güldoğan: Pandemiye rağmen rekorlara imza attık

Burçak Güldoğan: Pandemiye rağmen rekorlara imza attık

Zorlu PSM'den genç yeteneklere fırsat

Zorlu PSM'den genç yeteneklere fırsat

Coca Cola İçecek'ten 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Coca Cola İçecek'ten 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Feyhan Yaşar seçildi

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Feyhan Yaşar seçildi

LEAP Investment, ilk yatırımlarını yaptı

LEAP Investment, ilk yatırımlarını yaptı

Yorum Yaz