Migros, ilk self servis otomat mağazasını açtı

7/24 self servis otomat mağazalar, Migros müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlarken, yeni bir alışveriş deneyiminin de kapılarını aralıyor.

Migros, dünya perakende sektöründe yeni bir uygulama olan self servis otomat mağaza formatının Türkiye'deki öncüsü olurken, bu alanda dünyadaki ilk örneklerden birine de imza attı.

Müşterilerin öncelikli ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişimini sağlamak için otomat formatındaki self servis mağazasını İstanbul Kadıköy'de kullanıma açan Migros, hızlı, zamansız ve birçok alternatifi bir arada barındıran kapsamlı bir alışveriş deneyimi sağlıyor

Migros'un otomat formatındaki mağazasında 200'e yakın ürün çeşidi Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor. Farklı kategorilerde zengin ürün portföyüne sahip otomat mağazada atıştırmalıklar, hijyen ürünleri, içecek çeşitleri, kahvaltılıklar, oyuncaklar, evcil hayvan mamalarının yanı sıra kahve çeşitleri, sıcak ve hazır yemek alternatifleri yer alıyor.

7/24 self servis otomat mağazalar, Migros müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlarken, yeni bir alışveriş deneyiminin de kapılarını aralıyor.