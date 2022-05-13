Migros ve Omo işbirliğiyle: Tüketiciler de plastik ayak izini azaltacak

Migros ve Omo, yeni plastik üretiminin önüne geçen ve plastik atık miktarını azaltmayı hedefleyen Yeniden Dolum Ünitesi için bir araya geldi. Ataşehir MMM Migros mağazasında kurulan ve yeni plastik ihtiyacını azaltan üniteyle tüketiciler yanlarında getirdikleri boş OMO Sıvı Deterjan şişelerine ürün dolumu yapabiliyor; ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alıyor. Pilot uygulama sayesinde Ataşehir MMM Migros’ta deterjan satışı sebebiyle oluşan yıllık plastik atık miktarının azaltılması ve projenin diğer mağazalara da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Migros ve OMO iş birliği ile başlayan uygulama, tüketicilerin boş OMO Sıvı Deterjan şişelerini mağazada doldurup yeniden kullanmasını sağlıyor. Ataşehir MMM Migros mağazasına kurulan OMO Yeniden Dolum Ünitesi ile OMO’nun beyazlar ve renkliler için sıvı deterjanları (OMO Sıvı Active Fresh ve OMO Sıvı Color), müşterilerin yanında getirdikleri aynı ürünün boş şişesine doldurulabiliyor. Aynı deterjan şişesini tekrar tekrar kullanarak yeni ambalaj üretiminin önüne geçen ve kendi plastik ayak izini azaltan tüketiciler, yeniden doldurulan ürüne raftaki ürüne kıyasla daha uyguna sahip oluyor. OMO Yeniden Dolum Ünitesi sayesinde hem tüketicilerin plastik ayak izinin hem de Migros mağazalarında, deterjan satışı sebebiyle oluşan yıllık plastik atık miktarının azaltılması amaçlanıyor.

Yeniden dolum ünitesi nasıl kullanılabilir?

Daha önce kullandıkları ürünün boşalan şişesini getirenler, şişenin barkodunu dolum ünitesinde okuttuğunda şişenin büyüklüğünü algılıyor ve şişenin alacağı miktardaki ürünü yeniden dolduruyor. 910 ml, 1690 ml, 1950 ml’lik üç farklı dolum seçeneği olan ünite, işlem bittiğinde şişe için yeni bir barkod veriyor ve ödeme bu barkod ile gerçekleştiriliyor. Sistemi denemek isteyen ancak yanında şişesi olmayan müşteriler ise dolum ünitelerinde bir süreliğine kısıtlı sayıda bulundurulacak küçük boy (910 ml) şişelerden faydalanabiliyor.

Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, “Migros İyi Gelecek Planımız çerçevesinde, çalışma sistemimizin odağına yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik alanına her yıl artan oranlarda kaynak ve zaman ayırıyoruz. Müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı da dahil ettiğimiz, dünyada örnek teşkil eden öncü projelere imza atıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz iş birlikleri de sürdürülebilirlik yolculuğumuzun önemli parçasını oluşturuyor. OMO ile birlikte başlattığımız yeniden dolum ünitesi projemizle; plastik kullanımının azaltılmasında önemli bir farkındalık sağlarken, hem müşterilerimizin hem de doğanın kazanmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Migros, İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdü kapsamında 2023’e kadar 500 tona yakın plastiği azaltmayı hedefledi ve ilk yılda 247 ton azalma gerçekleştirdi. İlerleyen süreçte diğer mağazalarımızda da yaygınlaştırmayı planladığımız bu pilot uygulama ile mağazamızda deterjan satışı sebebiyle oluşan yıllık plastik atığında önemli oranda azalma hedefliyoruz” dedi.

OMO Pazarlama Müdürü Alper Çapar, “OMO olarak temiz bir gezegen hedefiyle önemli bir dönüşümden geçiyoruz. Çünkü gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizi ile mücadelede değişim için herkese bir rol düştüğünü biliyoruz. Hem ürünlerimizdeki hem ambalajlarımızdaki değişikliklerle tüketicilerimizi de bu yolculuğun bir parçası haline getirmek, plastik ayak izleri konusunda farkındalıklarını artırmak en önemli hedeflerimiz arasında. Bu anlamda Migros’la bir araya gelerek OMO Yeniden Dolum Ünitesi’nde plastiklerin yeniden kullanılmasını teşvik etmemiz, çok önemsediğimiz bir yenilik. Daha önce de OMO Sıvı Deterjanlarımızın formülünü doğada çözünen içeriklerle yenilemiş, yüzde 25 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlarla tüketicilerimize sunmaya başlamıştık. Bununla birlikte İyilik için Kirlenmek Güzeldir projemizle de Türkiye’nin dört bir yanında çocuklara ve onlar aracılığıyla yetişkinlere plastik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda mesajlarımızı ulaştırıyoruz. OMO Yeniden Dolum Ünitesi de “Plastiği azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür” döngüsünü tamamlayan bir adım oldu” dedi.