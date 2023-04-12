Migros'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Migros tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sosyal yardımlarda da yıllık yüzde 66 ile yüzde 82 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.

12.04.2023 10:11:270
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Migros'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Migros ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeye göre, çalışanlara Ocak'ta yüzde 56 - yüzde 71 arası değişen oranlarda; Temmuz'da ise sabit yüzde 15 oranında zam yapılacak.

Migros tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tez-Koop. İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre; Tez-Koop İş üyesi Migros çalışanlarına birinci yıl için brüt ücretlere kıdem yıllarına göre Ocak'ta yüzde 56 - yüzde 71 arası değişen oranlarda; Temmuz'da ise sabit yüzde 15 oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak. Sosyal yardımlarda ise; yıllık yüzde 66 ile yüzde 82 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.

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