Migros'tan KDV indirimi

KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin ardından Migros 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.

1.04.2022 10:18:000
Paylaş Tweet Paylaş
Migros'tan KDV indirimi

Migros, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç maddelerinin KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi açıklamasının ardından 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamada, "Migros olarak, KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ve gıda dışı üründe geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Ekonomistlerin tahmini

Mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Ekonomistlerin tahmini

Raf ömrü dolmuş gıda ürünlerinden etil alkol

Raf ömrü dolmuş gıda ürünlerinden etil alkol

Dış açık şubatta yüzde 135,5 yükseldi

Dış açık şubatta yüzde 135,5 yükseldi

Türkşeker açıkladı: Şeker fiyatına yüzde 31 zam geldi

Türkşeker açıkladı: Şeker fiyatına yüzde 31 zam geldi

Enerji ithalatı faturası yüzde 181,8 arttı

Enerji ithalatı faturası yüzde 181,8 arttı

Türkiye'nin yeni rolü ne olacak? EBRD'nin büyüme raporundaki tehlike

Türkiye'nin yeni rolü ne olacak? EBRD'nin büyüme raporundaki tehlike

Yorum Yaz