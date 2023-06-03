Migros'tan mayıs ayında 44 mağaza açılışı

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na "Şirketimiz 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 mağazası hizmete açmıştır" açıklaması yapıldı.
Migros, mayısta 44 mağaza açılışı gerçekleştirdi. Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, ekli listede belirtilen 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 satış mağazası mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısının 3 bin 49'a yükseldiği bildirildi.