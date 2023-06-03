Migros'tan mayıs ayında 44 mağaza açılışı

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na "Şirketimiz 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 mağazası hizmete açmıştır" açıklaması yapıldı.

3.06.2023 09:51:370
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Migros'tan mayıs ayında 44 mağaza açılışı

Migros, mayısta 44 mağaza açılışı gerçekleştirdi. Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, ekli listede belirtilen 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 satış mağazası mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısının 3 bin 49'a yükseldiği bildirildi.

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