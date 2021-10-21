Migros'tan online perakende için yeni şirket

Migros, online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek amacıyla yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kuracak.

21.10.2021 10:14:000
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Migros'tan online perakende için yeni şirket

Migros'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kurulması planlanan şirketle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10 milyon TL olacaktır."

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