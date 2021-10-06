Migros’tan ‘Tam Zamanında’ projesi

Migros, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” kampanyasına, “Tam Zamanında” adlı projesiyle destek oluyor.

Gıda kayıp ve israfını azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla öncü uygulamalara imza atan Migros, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı" ilan edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen kampanya çalışmalarının destekçisi oldu.

FAO’nun “Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” kampanyasını mağazaları ve sosyal medya hesapları gibi farklı kanallar üzerinden tüketicilerle buluşturan Migros, “Tam Zamanında” projesi ile kampanyaya katkı sağlıyor. Migros, “Tam Zamanı” çatısı altında meyve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine dikkat çekerken, her ay mevcut dönemde tüketime uygun ürünler için farkındalık çalışmaları yürütüyor. Meyve ve sebzelerin korunma koşulları ve gıda ömrünü uzatmak için ipuçları ile birlikte yemek tarifi önerilerini tüketicilerle paylaşıyor.

2010 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan “İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk perakendeci olan Migros, 2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifleriyle olan iş birliğini iki katına çıkararak 100 milyon TL’lik alım yaptı. Bu yıl ise 150 milyon TL’lik meyve sebze alımı gerçekleştirecek.