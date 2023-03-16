Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

16.03.2023 10:50:190
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Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığa 5 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak. Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.

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