Milyarderler için asgari vergi teklifi

100 milyon dolar üzerinde serveti olanlar için yüzde 20 asgari vergi uygulanmasını öngören kanun teklifinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı 2023 mali bütçesinde yer alacağı belirtildi.

Beyaz Saray tarafından Cumartesi günü yayımlanan bir belgeye göre, ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü açıklanması beklenen 2023 mali bütçesinin bir parçası olarak milyarderler için asgari vergi teklifini içerecek.

Belgeye göre, Biden’ın “milyarderler için asgari gelir vergisi” teklifi 100 milyon dolardan fazla servete sahip hane halkı için yüzde 20’lik bir asgari vergi oranı belirleyecek. Teklifin ABD’de yerleşik 700’den fazla milyarderi hedef alacağı düşünülüyor.

Plana göre, bu tür hanelerin, şu anda vergilendirilmemiş olan gerçekleşmemiş yatırım gelirleri de dahil olmak üzere, tüm gelirleri üzerinden yüzde 20'lik minimum vergi ödemesi gerekecek.

Belgede, söz konusu verginin önümüzdeki on yılda bütçe açığını yaklaşık 360 milyar dolar azaltmaya yardımcı olacağı da kaydedildi.

Demokrat senatörler, geçen sonbaharda Biden'ın "Build Back Better" olarak bilinen sosyal yardım ve iklim değişikliğinin ödenmesine yardımcı olacak planı için bir milyarder vergisi önermiş, fakat Senato'daki yetersiz destek nedeniyle söz konusu harcama paketi konusunda ilerleme kaydedilememişti.







