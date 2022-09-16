Milyarlarca madeni para, Kraliçe II. Elizabeth’in portresini içeriyor: Peki, şimdi ne olacak?

Kraliçe II. Elizabeth’in portresi, şu anda Birleşik Krallık’ta dolaşımda olan 29 milyar madeni paranın yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada dahil olmak üzere İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin para birimlerinde yer alıyor. Kral Charles III artık hükümdar olduğu için, onun portresini taşıyan madeni paralar dolaşıma girecek; ancak uzmanlara göre üzerinde kraliçenin portresinin bulunduğu para yakın zamanda tedavülden kaldırılmayacak.

Bu paralar yaklaşık 30 yıl boyunca dolaşımda kalabilir.

CNBC'ye konuşan madeni para uzmanı Dominic Chorney, "Paralar zamanla kaybolacak, ancak Kraliçe Elizabeth’in on yıllarca dolaşan madeni paraları olacağını düşünüyorum" diyor.

Madeni paralar üzerinde hükümdarın portresini kullanmak, binlerce yıl öncesine dayanan bir gelenek. Chorney’e göre gücü simgeliyor ve aynı zamanda bir para birimini garanti ediyor. Chorney, “Devlet tarafından destekleniyorsa bir para birimine güvenilebilir. Devletin Roma döneminden beri en belirgin sembolü imparator, hükümdar, kraldır" diyor.

Birleşik Krallık'ta dolaşımda olan 29 milyar madeni paranın hepsinin üzerinde Kraliçe var. En son tasarım, 2015 yılına ait (88 yaşındayken). Beklenti Kraliçe’nin madeni paralarının uzun yıllar dolaşımda kalması ve değiştirme sürecinin kademeli olması yönünde.

CNN'e göre yeni kralın portresinin madeni parada portresinin nasıl görüneceği henüz tam belli değil. Ancak Kraliyet Darphanesi tarafından 70. doğum gününü anmak için 2018 yılında çıkarılan bir madeni para ipucu veriyor. Beklenti Kralın diğer yöne dönük olması yönünde (sola dönük) Çünkü gelenek hükümdarın madeni paralara baktığı yönün her yeni hükümdar için değişmesi gerektiğini söylüyor.