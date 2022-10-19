MMA SMARTIES 2022’de modern pazarlamanın en başarılı kampanya ve ekipleri seçilecek

Modern pazarlamanın gelişmesini amaçlayan Mobil Pazarlama Birliği'nin yenilikçi, yaratıcı ve başarılı kampanyaları ödüllendirildiği SMARTIES 2022 için başvurular sona ermek üzere.

Modern pazarlamanın gelişmesini amaçlayan MMA’nın (Mobile Marketing Association-Mobil Pazarlama Birliği) bu mecradaki yenilikçi, yaratıcı ve başarılı kampanyaları ödüllendirildiği SMARTIES 2022 için başvurular sona ermek üzere.

Bu yıl PunchBBDO Strateji Bölüm Başkanı Yelda Aktuna’nın Jüri Başkanlığını yürüttüğü yarışmanın kazananları 5 Aralık akşamı yapılacak gala gecesinde ödüllendirilecek.

İnovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren dünyadaki tek modern-mobil pazarlama ödül programı olan ve MMA (Mobil Pazarlama Birliği-Mobile Marketing Association) tarafından kurgulanan SMARTIES’de, bu yıl da pazarlama liderleri ve endüstri duayenlerinden oluşan jüri, mobil dünyada heyecan verici kampanyaları ve bunu yaratan başarılı ekipleri seçecek.

PunchBBDO Strateji Bölüm Başkanı Yelda Aktuna’nın jüri başkanlığında 29 Ekim – 10 Kasım arasında yapılacak online değerlendirme sürecinde belirlenecek ekiplere 5 Aralık akşamı yapılan gala gecesinde ödülleri verilecek.

Haziran 2022-Eylül 2022 aralığında yayınlanan kampanyaların yarışacağı SMARTIES 2022’de bu yıl ana kategori başlıklarının tümü yeniden şekillenirken, Web 3.0, e-ticaret pazarlama gibi yeni kategorilerde de değerlendirme yapılacak.

SMARTIES 2022’e yapılan başvuru sürecinin tamamlanması için belirtilen tarihin gelen yoğun talep üzerine 28 Ekim’e kadar uzatıldığını belirten MMA SMARTIES 2022 Jüri Başkanı Yelda Aktuna, 29 Ekim’den başlayarak finale kalan başvuruların 10 Kasım’a kadar jüri tarafından değerlendirileceğinin altını çizdi.

Son yıllarda dijital reklam harcamaları içinde mobilin payının sürekli olarak arttığını belirten Yelda Aktuna, “Bugün dijital medya yatırımlarının yüzde 70’inden fazlası mobil. Mobil medya yatırımı 2021 sonu itibariyle 13.7 milyar TL’ye yükseldi. Dijitalde çok zaman geçiren bireylerin davranışları markaların pazarlama çalışmaları için yol gösterici oluyor. Bu alandaki yaratıcı ve başarılı reklamların çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu ödül programıyla hedefimiz de başarılı işleri ve ekipleri onurlandırmak” diye konuştu.

SMARTIES 2022 Jürisinde yer alacak isimler ise şöyle:

Atakan Demirci / OMD – Dijital Bölüm Başkanı

Banun Erkıran / Reklamcılar Derneği Başkanı & People Communications Yönetim Kurulu Başkanı

Beril Alakoç / Akbank – Marka ve İletişim Başkanı

Canan Pehlivanoğlu / Co Entegre Kurucusu & Marka İletişim Stratejisti

Ceren Türkben Kaya / Mastercard – Tüketici Odaklı Pazarlamadan Sorumlu EEMEA Başkan Yardımcısı

Ebru Üstün / ETİ – Dijital Pazarlama ve Medya Grup Müdürü

Eser Lapanta / Unilever Orta Asya ve İran Kişisel Bakım Ürünleri Lideri

Evren Ünal / Disney Plus – Dijital Pazarlama Direktörü

Gökhan Yüksektepe / Turkcell – BİP CEO

Göktuğ Ünal / Google – Ticari Anlaşmalar Müdürü

Hande Beceren / Kantar – Genel Müdür

Hülya Türkmen / Garanti BBVA – Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Yönetim Direktörü

İhsan Özçıtak / Deeper – Yönetici Ortak

Neslihan Kama / RB Health – Sağlık Birimi Pazarlama Direktörü

Onur Gargılı / Hepsiburada – Pazarlama Direktörü

Özge Gilan / META – Çoklu Kanal Sektörleri Grup Lideri

Pınar Ercan Tursun / Ingage – Genel Müdür

Dr. Gresi Sanje /Nişantaşı Üniversitesi – PİO Pazarlama İletişimi Okulu Direktörü

Seçil Göker Aycan / Allianz – Dijital Pazarlama ve Servis Tasarımı Grup Başkanı

Serdar Çelik / Digital Turbine – Ticari Direktör

Sinem Gökçen / Loreal Türkiye Genel Müdürü

Şebnem Dağ Güven / IYZICO – Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yakın Yel / Reklamania Creative – Ajans Başkanı