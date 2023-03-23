Mobilya sektörü tek çatı altında toplanıyor

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeni yönetimini seçen dernek, yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında önce görev dağılımını yaptı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın başkan seçildiği toplantıda Başkan Yardımcılıklarına Çetmen Grup YK Başkanı Ömer Çetmen ve İŞBİR CEO’su Metin Gültepe getirildi. Öte yandan yeni kurulan Fuar Komitesi Başkanlığına ise Armis Yatak’tan Tolga Batallı atandı. Fuar komitesinde ayrıca Kilim Mobilya’dan Erdoğan Yayla ve Vize Mobilya’dan Alper Aksoy görev yapacak.

Görev dağılımın ardından söz alan Başkan Davut Doğan, ilk hedeflerinin sektörde birliği sağlamak adına ülkenin tümünde sektörü kucaklayacak bir yapı kurmak olduğunu söyledi. Derneğin önceki Başkanı Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in öncülüğünde başlayan çalışmaların kısa sürede önemli noktalara ulaştığını söyleyen Doğan, şu anda 42 ilde yapılandıklarını ve hedeflerinin en erken sürede 81 ilin tamamında Mobilya ve Yatak dernekleri kurarak 7 bölgede 7 ayrı Mobilya ve Yatak Federasyonu kurmak olduğunu kaydetti. Doğan bu çalışmaların sonunda mobilya sektörünün en üst çatı örgütü olarak Konfederasyon oluşturacaklarını belirterek nihai hedeflerinin tüm Türkiye’deki üretici ve perakendecileri aynı çatı altında toplayarak güç birliği elde etmek olduğunu söyledi.

Doğan son olarak geçen yıl başlattıkları “Mobilya Sektör Buluşmaları” etkinliğine devam edeceklerini de belirterek Kayseri, İnegöl, Samsun, Konya ve Çankırı’da toplantılara devam edeceklerini, Haziran ayında ise İstanbul’da büyük bir organizasyonla “Türkiye Mobilya Zirvesi” düzenleyeceklerini söyledi.