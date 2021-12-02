Mobilyada stratejik ortaklık

Türk mobilya sektörünün güçlü markalarından Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus, 305 yıllık tecrübesini “F-TR Furniture Partners” çatısı altında birleştirdi. Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden aldığı payı artırmayı hedefleyen F-TR Furniture Partners kurucuları olumlu ve olumsuz tecrübeleri ışığında ortak akıl ile sürdürebilir ihracat stratejisi belgesi çerçevesinde yepyeni bir platform kurdu.

F-TR Furniture Partners’ın basın toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla Swissotel’de gerçekleşti. F-TR Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, konuşmasında “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türkiye’nin sürdürülebilir ihracat yolculuğunda tüm sektörleri kucaklayan yapısı, dış ticarete yön veren destek ve katkılarının elde edilen bu başarıda büyük rol oynadığını ifade etti. Çilek; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nun yol göstericiliği ile başlayan bu yolculukta “yol göstericiliğin” iş dünyası için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak gördüklerini söyledi.

F-TR Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek; Türkiye’nin güçlü mobilya markaları olarak, sektördeki bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve çok daha ileriye taşımak fikrinden yola çıktıklarını, iç pazarda rekabet içinde çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda da yurtdışı pazarlardaki zorlu rekabeti aşmak için güç birliği yaptıklarını, özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları olan “Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa” gibi zorlukları çok olan ülkelerde; Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları, onların kültürlerini ve tercihlerini, tüketici alışkanlıklarını anlamanın yanı sıra olması gereken ürün ve ambalaj standartlarını yakalama çalışmalarını yapacaklarını, ortaklarına ve diğer Türk firmalarına danışmanlık vereceklerini söyledi.

Kurul tarafından hazırlanan Mobilya sektörünün geçmişi ve geleceği hakkındaki tespitler ve önerilerini değerlendirmek için farklı bölgelerden çok sayıda mobilya firması yöneticileri ile bir seri toplantı yaptıklarını, ihracattaki fırsatları değerlendirmek için bir sinerji oluşturmaya ısrarla devam ettiklerini, makro bir model üzerinde, konuya ilgi gösteren mobilya firmaları arasında Sistem Global’ın moderatörlüğünde mobilya sektörüne özel -sürdürebilir ihracat stratejisi belgesi-esas sözleşme ve hissedarlar sözleşmesi’ni ortak bir akılla hazırladıklarını söyledi.

Çilek; Türk mobilya sektörünün dünya pazarında ilk 5’e yükselebilmesi için alışılmışın dışında farklı stratejiler, yeni iş fikirleri, firmalar arası ortak projelerin geliştirilmesinin önemini ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Birlikten kuvvet doğar”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle; Türkiye’nin yükselişinin ancak ve ancak ihracattan geçtiğini, 2023 yılında en büyük ihracat yapan 8 ülke arasından ilk 5’e yükselmemiz gerektiğini söyledi. Son 12 aylık ihracatta, uzun zamandır hedeflenen 200 milyar dolar sınırını dahi aşarak, 212 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Gülle, “Sektörel ihracatımızda ise, bu yılın ilk 9 ayında mobilya sektörümüz tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmayı başardık. Küresel bazda mobilya sektörü, 200 milyar dolarlık bir küresel hacme ulaşmış durumda. Mobilya sektöründe dünyanın en büyük 8. ihracatçısıyız. Ancak, bu sektörde hedeflerimiz çok daha yüksek. 2023 yılında, bu listede ilk 5 ülke arasına girmeliyiz. Bunun için, katma değer yaratan; kapasite artıran her adım oldukça önemli. “Birlikten kuvvet doğar.” Yurtiçinde rekabet elbette olacaktır; ancak söz konusu ihracat olduğunda, bir firma değil; bir sektör olarak ortak hareket edebilmek, ciddi avantajlar sağlayacaktır. Ben tüm firmalarımızı, Bu ihracat ortaklığı modeli adına tebrik ediyorum. Birlikten doğacak bu kuvvet, Güçlü yanlarımızı daha da ortaya çıkaracak” dedi.

İsmail Gülle’den sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul, F-TR Furniture Partners’ın Türkiye’deki iki soruna çözüm üreten örnek bir platform oluşturduğunu belirtti. Yurdakul; “Bahsettiğim ilk sınır; ürettiğimizi satabileceğimize ilişkin modern satış pratiğine aykırı olan katı üretim odaklı bakışımız. Hedef pazarları anlamadan, hedef pazarlardaki tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini anlamadan ve hedef pazarlarda doğru işbirlikleri kurmadan ihracatımızı sadece “Fiyat ve kalitesi uygun şekilde üretiyoruz, dolayısıyla satabiliriz” şeklinde bir yaklaşımla geliştirmemiz çok zor. F-TR Furniture Partners’in inşallah uygulamaya sokacağı “neyin satılabileceğini öğreniyor ve analiz ediyoruz ve satabileceğimiz şeyi üretiyoruz” yaklaşımının bizi satabileceğimizi üreteceğimiz yeni ve mümbir bir dünyaya taşıyacağına inanıyorum. Bahsetmek istediğim ikinci kısıt ise “küçük olsun benim olsun” anlayışıyla özetlenebilecek organik büyümeye dair gereksiz ısrar ile niteliksel ve niceliksel ölçek oluşturmamızı engelleyen güç birlikleri kurmama tercihimiz. F-TR Furniture Partners’in ihracatla sınırlı olmak üzere ortaya koyduğu bu güç birliği iradesi; hem lojistik-depalama-hammadde & yarı mamul maliyetlerinde rekabetçi bir avantaj yakalamamızı mümkün kılacak, hem de küresel mobilya sektöründeki en büyük ithalatçı ülkelerdeki gerek B2B ve gerekse B2C ihracat rakamlarımızı hızla artıracak diye düşünüyorum. Bu haliyle de F-TR Furniture Partners’in benzer durumda olan diğer ihracatçı sektörlerimiz için önemli bir başarı örneği oluşturacağına, ayrıca yoğun istihdam sağlana mobilya sektörümüzdeki görece küçük ölçekli üretim firmalarımıza üretim-istihdam ve yatırım imkanları doğuracağına inanıyorum” dedi.

F-TR Furniture Partners’ın 305 yıllık olumlu-olumsuz tecrübeler barındırdığının, grubun sadece yurtdışında toplam 550 adet mağazası olduğunun, toplam 530 milyon dolar cirosunun %20’sini ihracatın oluşturduğunun, grubunun toplam 6.400 kişiyi istihdam ettiğinin ve üretim-depo alanlarının 750.000 m2 olduğunun, mobilya sektörünün istihdam dostu ve dış ticaret cari açığına da önemli katkı sağladığının altını çizen Muzaffer Çilek; son yıllarda mobilya sektörünün bölgemiz için önemli bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.