Moğolistan'dan İstanbul'a ilk sefer

Moğolistan Hava Yolları (MIAT Mongolian Airlines), ülkesinin başkenti Ulan Batur'dan İstanbul'a ilk tarifeli uçuşunu icra etti.

Moğolistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin "Boeing 767-300" tipi uçakla yaptığı ilk seferde toplam 250 yolcu İstanbul'a geldi. Yolcular ile uçuş ekibi, uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde düzenlenen törende, Moğolistan'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan kurutulmuş süzme yoğurt ikram edildi.

Moğolistan'ın İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren Sharav, Türk Hava Yollarının (THY) Ulan Batur ile İstanbul arasında yaptığı seferlere ek olarak haftada bir kez de Moğolistan Hava Yollarının uçuş yapacağını söyledi.

İcra edilecek seferlerin sayılarına ilişkin bilgi veren Sharav, "Haziran ayından itibaren seferleri haftada ikiye çıkarmayı planlıyoruz. İki ülke arasındaki seferler arttıkça ticaret ve turizm daha da canlanacak." dedi.

"İstanbul Havalimanı'nda yeni bir renk"

İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman ise Moğolistan Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'na sefer başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moğolistan Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'nda yeni bir renk olduğunu belirten Yaman, "Öncelikle dünyanın buluşma noktası mottosuyla hizmet veren İstanbul Havalimanına bir yeni renk olarak MIAT Mongolian Hava Yollarının katılmasından dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Moğolistan ile Moğollarla Türkler arasında binlerce yılın ötesine dayanan tarihi birliktelik, ortak tarih ve kültür bilinci var. Daha evvelden Türk Hava Yolları uçuşlarıyla direkt Ulan Batur-İstanbul uçuşları gerçekleştiriliyordu. Bugün MIAT Mongolian Hava Yolları ile birlikte THY'nin haricinde ilk uçuşu başladı." diye konuştu.

Yaman, Moğolistan Hava Yolları'nın ilk 2 ayda haftada 1 gün sefer düzenleneceğini, haziran ayından itibaren bunu haftalık 2 uçuşa çıkarmayı istediklerini kaydetti.

İleriki dönemlerde her gün uçuş olacak şekilde iş birliğini genişletebileceklerini ifade eden Yaman, seferlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Moğolistan Hava Yollarının seferlerine başlaması ile İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan hava yolu şirketi sayısı 64'e yükseldi. Kargo taşıyan 15 uçak firmasının da sefer düzenlediği İstanbul Havalimanı'nda toplam 79 hava yolu şirketi uçuş yapıyor.