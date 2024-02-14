Moody's İsrail bankasının notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi.

14.02.2024 09:19:360
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Moody's İsrail bankasının notunu düşürdü

Moody's, geçen hafta İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi. Açıklamada, notu düşürülen bankalar, Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank ve First International Bank of Israel olarak sıralandı.

Not indiriminin Moody's'in 24 Ekim 2023'te başlattığı incelemenin bir sonucu olduğu aktarılan açıklamada, devam eden çatışmaların tırmanmasının bankaların şu anda varsayılandan daha ciddi şekilde etkilenmesine yol açabileceği vurgulandı. Açıklamada, askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı, bu durumun da negatif görünümün etkeni olduğu ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürmüş, kredi notu görünümünü negatife çevirmişti.

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