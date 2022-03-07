Moody's Rusya'nın kredi notunu bir kez daha değiştirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu, bir hafta içinde ikinci kez not indirimine gitti. Moody's Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü

7.03.2022 10:35:000
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Moody's Rusya'nın kredi notunu bir kez daha değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve not görünümünü negatif olarak belirledi.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda bir indirime daha gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi.

Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez Bankasının sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi endişelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yabancı tahvil sahiplerinin yatırımlarının sadece bir kısmını telafi etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta, Rusya'nın kredi notunun incelemeye alındığını bildirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, 3 Mart'ta ülkenin kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürmüştü.

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