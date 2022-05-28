Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

Uluslararası kredi derecelendirme Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.​​​​​​​

28.05.2022 09:00:000
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Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.

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