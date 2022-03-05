Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Moody's'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

5.03.2022 10:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Caa2"ye indirildiği ve kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

Vodafone, kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor

Vodafone, kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor

Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak

Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak

Altın piyasası kapanışta yükseldi

Altın piyasası kapanışta yükseldi

Merkez Bankası: Enflasyona en belirgin katkı gıda grubundan

Merkez Bankası: Enflasyona en belirgin katkı gıda grubundan

Çalışma hayatındaki kadınlar erkeklerin yarısından az

Çalışma hayatındaki kadınlar erkeklerin yarısından az

Yorum Yaz