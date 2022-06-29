Moody’se göre Rusya, 'iflas etmiş ülke'

Rusya’nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı bildirildi.

29.06.2022 09:13:000
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Moody’se göre Rusya, 'iflas etmiş ülke'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın temerrüde düştüğünü bildirdi.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı bildirildi. Açıklamada, “Geciken kupon ödemesi iflası oluşturur. Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus hükümetinde yapılan açıklamada ise Rusya’nın döviz cinsinden tahvil faizi ödemelerini mayıs ayında yaptığı belirtilerek, ödemenin alıcıya teslim edilmemiş olmasının Rusya’nın problemi olmadığı belirtildi. Rusya, en son döviz cinsinden borçların ödememesi nedeniyle 1918 yılında iflas etmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s (S&P), Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

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