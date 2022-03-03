Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybeden Moskova Borsası, 3 Mart'ta da işlemlere açılmayacak .

3.03.2022 09:40:000
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Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Moskova Borsası, 3 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle yarın da (3 Mart) devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası, şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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