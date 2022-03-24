Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı

Moskova Borsası, yaklaşık bir aylık aradan sonra tekrar işlemelere açıldığı ilk seansta yüzde 11 değer kazanırken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 5 değer kaybetti.

24.03.2022 11:53:000
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Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda işlemler bugün tekrar başladı. Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 11 değer kazanarak 2.743 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 5 değer kaybederek 936 puana düştü. İşlemler sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar ise yasaklanmıştı. Dolar/ruble paritesi de yüzde 1,8 gerileyerek 96’nın altına indi.

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