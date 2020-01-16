Motorine indirim

Motorin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapıldı. Ancak indirim fiyatlara yansımayacak.

16 OCAK, 20200
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Motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,53 liradan, Ankara’da 6,65 liradan, İzmir’de ise 6,62 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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