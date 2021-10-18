Motorine zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatı ne oldu?

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

18.10.2021 16:55:000
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Motorine zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatı ne oldu?

Motorin fiyatına 23 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 7,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,22 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 7,93 liradan 8,16 liraya, İzmir’de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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