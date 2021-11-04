mRNA aşılı risk gruplarına hatırlatma dozu başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70), sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, "Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da sisteme tanımlanan vatandaşlar hastanelere gelerek hatırlatma dozu aşılarını yaptırıyor.

Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar da hatırlatma dozunu yaptırıyor

Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde hatırlatma dozu aşılarını yaptırdı.

Hatırlatma dozunu yaptıran 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Aşı, son derece önemli bir mesele. Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın" ifadesini kullandı.

Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi. Can, toplumsal bağışıklığın sağlanması için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı

Salgınla mücadele kapsamında mRNA aşısı ikinci dozunu olmalarının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, kronik hastalıkları bulunanlar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlar, hatırlatma dozu için kent genelindeki hastanelere gelmeye başladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğine gelen vatandaşlar doktorların yaptığı kontrollerin ardından hatırlatma dozlarını oldu.

Aşı olan 61 yaşındaki Selma Yılmaz, AA muhabirine, salgının başından bu yana maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunu söyledi.

Koruyucu aşılarını zamanında olduğunu belirten Yılmaz, "Kovid-19'a yakalanmadım. 4. doz aşı açılırsa onu da olurum. Çünkü sağlıklı kalmak istiyorum. Aşı karşıtlarına Allah akıl versin. Tanıdıklarımdan da aşı olmayan var. Bir türlü ikna edemiyoruz. İnanmıyorlar" dedi.

Lemi Gökçe ise dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra hastaneye gelerek hatırlatma dozunu olduğunu söyledi. Salgın boyunca aşı olmanın rahatlığını yaşadığını anlatan 61 yaşındaki Gökçe, "Aşının dışında bir çözüm olayı söz konusu değil. Aşının faydaları mutlak var. Aşının dışında herhangi bir çözüm söz konusu değil. 'Bunu yaptırmıyorum' deme lüksüne kimse sahip değil. Herkes aşı olmalı" diye konuştu.