MSCI, Türkiye endeksinde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye standart endeksine SASA Polyester, Hektaş ve Yapı Kredi'yi eklediğini duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre, Türkiye standart endeksine Hektaş, SASA Polyester ve Yapı Kredi eklenirken, endeksten herhangi bir şirket çıkartılmadı.

Küçük ölçekli şirketler endeksine ise Aygaz, Borusan Yatırım ve Pazarlama, Doğuş Otomotiv, Girişim Elektrik Sanayi, Kontrolmatik Teknoloji, Kordsa Teknik Tekstil, Odaş Elektrik, OYAK Yatırım, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri eklenirken, Aksa Enerji Üretim, Coca-Cola İçecek, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Jantsa Jant Sanayi ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.