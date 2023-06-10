Mucize: Düşen uçaktan sağ kurtulan çocuklar 40 gün sonra bulundu

1 Mayıs'ta Amazon ormanlarında düşen uçakta 3 ceset bulunmuş, yolcular arasındaki 4 çocuğun ise enkazda olmadığı görülmüştü. Ve günler sonra mucize haber geldi....

Kolombiya'da 1 Mayıs tarihinde Araracuara – San José del Guaviare seferini yapan küçük bir uçak motor arızası nedeniyle Amazon ormanına düşmüştü. Uçakta dördü çocuk biri pilot olmak üzere toplamda 7 kişi bulunuyordu.

Olaydan hemen sonra yapılan aramalara rağmen, uçak iki haftadan daha fazla bir süre sonra (16 Mayıs'ta) bulanabildi. Uçağın enkazına ulaşıldığında 3 yetişkin cesedi olduğu görüldü. 11 aylık, 4, 9 ve 14 yaşındaki 4 çocuğun cesedi yoktu. Bunun üzerine çocukların canlı olabileceği; ormanda kendi başlarına yürüdükleri varsayıldı.

Aramalar sürdükçe çocukların canlı olduğuna dair işaretler bulundu. Bulunan cesetlerin yanında yenmiş orman meyveleri görülmüştü. Yakınlardaki bir bölgede dallarla küçük bir korunak yapıldığı fark edilmişti. Arama çalışmaları sürerken bir de biberon ve kullanılmış bebek bezi bulunmuştu.

4 çocuk canlı bulundu





Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Cuma günü yaptığı açıklamada 40 gün önce uçak kazasından sağ kurtulan ve Amazon ormanlarında yoğun şekilde aranan dört çocuğun canlı olarak bulunduğunu duyurdu. Petro, arama ekipleri onları bulduğunda çocukların yalnız olduğunu ve şu anda tıbbi yardım aldıklarını söyledi.

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu ise haberi "Mucize" olarak duyurdu. Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği ifade edilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

Çocukların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çocuklar uçak kazasından nasıl sağ kurtuldu?





Dört çocuğun Kolombiya Amazon'unda kaybolmasından bir ay sonra, ülkenin Sivil Havacılık Otoritesi tarafından hazırlanan bir ön rapor, yetişkinlerin öldüğü uçak kazasından çocukların nasıl kurtulabileceklerine dair ipuçları sunuyordu. Müfettişlerin kaza mahalline ait fotoğrafları uçağın kuyruğunu, burnunu ve ön tarafını ormanlık araziye çarptığını gösteriyor. Rapora göre, uçak muhtemelen önce ormandaki ağaçlara çarptı, motor ve pervanesi parçalandı, ardından orman zeminine dikey olarak düştü. Muhtemelen ilk çarpmada güçlü yavaşlama ve kontrol kaybı nedeniyle uçak dikey olarak düştü.

Rapora göre uçak kabininin ön tarafında oturan yetişkinler ölümcül şekilde yaralanmıştı. Ancak rapora göre çocukların bulunduğu arka koltuklar çarpmadan daha az etkilendi. Rapora göre, çocukların oturduğu üç koltuktan ikisi kazaya rağmen yerinde ve dik kalırken, bir çocuğun koltuğu ayrılmıştı. Rapora göre belki de bebek annenin kucağındaydı.

'Çocuklar ormanı iyi biliyor'

O dönem akrabaları çocukların ormanı iyi bildiği söylemişti. Çocukların dedesi Fidencio Valencia ise "Belki de saklanıyorlardır. Belki de onları aradıklarının farkında değillerdir. Onlar çocuk" demişti.