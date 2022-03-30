Multinet Up'ta genel müdür değişikliği

Multinet Up gurubunun CEO’su ve gruba bağlı iştiraklerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Demirhan Şener, 31 Mart 2022 itibarıyla görevinden ayrılıyor.

Multinet Up'ta 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Demirhan Şener, bayrağı 4 Nisan 2022 itibarıyla Ali Emre Sever'e devredecek.

2017 yılından bu yana Multinet Up gurubunun CEO’su ve gruba bağlı iştiraklerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Demirhan Şener, 31 Mart 2022 itibarıyla görevinden ayrılıyor. Demirhan Şener’den bayrağı devralarak, Multinet Up’ın müşteri odaklı inovasyon yatırımlarına liderlik edecek yeni CEO’nun Ali Emre Sever olacağı açıklandı.

4 Nisan 2022 itibarıyla Multinet Up’ın Genel Müdürlüğü görevini üstelenecek olan Sever, lisans eğitimini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Aynı yıl başladığı uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young'da Kıdemli Denetim Müdürü olarak 2013 yılına kadar çalıştı. Sever, iki yıl kadar çalışmalarını Türk Philips'te Ortadoğu ve Türkiye’den sorumlu Kıdemli Finansal Kontrol Müdürü olarak yürüttü. Ardından 2015 yılında, takip sistemleri sektöründe faaliyet gösteren teknoloji firması Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.’nin önce Mali İşler Grup Direktörlüğü, 2020 yılında ise Mobiliz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

1999 yılında yemek kartı şirketi olarak kurulan Multinet Up, kurumsal hediye kartı, kurumsal akaryakıt çözümü, kurumsal seyahat platformu, finansal teknoloji ve siber güvenlik çözümleri sunarak kurumların hayatını kolaylaştıran büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Multinet Up 1,4 milyon aktif kullanıcısı, 50 binden fazla anlaşmalı noktası ve 35 bin kurumsal müşteri ile 81 ilde hizmet vermektedir.