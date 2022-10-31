Musk, Twitter'da 'mavi tik' için aylık ücret alacak

Tartışmalı uzun bir süreçten sonra sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk, 'mavi tik' için aylık ücret almayı planlıyor.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk Twitter mavi tik sahipliğini ücretli hâle getiriyor. Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge'e göre, Twitter yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.

Önerilen plan kapsamında Twitter, doğrulamayı premium abonelik hizmeti Twitter Blue'nun temel özelliklerinden biri yapacak. Mevcut Twitter Blue aboneleri, düzenleme düğmesi, özel okuyucu modu, yer imleri ve daha fazlası gibi özellikler için ayda 4,99 dolar ödüyordu.

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara Twitter Blue abonesi olmaları için 90 gün süre verileceği ve buna uyulmadığı takdirde kullanıcıların mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.