Musk'ın serveti 1 yılda 92 milyar dolar eridi

Elon Musk'ın serveti Twitter'ı satın almasından sonra, sahibi olduğu Tesla hisselerinin düşüşüyle tekrar geriledi. Ünlü milyarderin serveti son bir yılda 92 milyar dolar eridi.

Elon Musk'ın serveti, Twitter'ı satın alması sonrası sahibi olduğu Tesla'nın hisselerinin düşüşüyle tekrar gerilerken ünlü milyarderin son bir yılda servetindeki erime 92 milyar dolara ulaştı.

Bloomberght'deki habere göre; Tesla CEO’su Elon Musk’ın serveti, Twitter’la ilgilenmesinin elektrikli otomobil üretcisine odaklanmak için daha az zaman bulabileceğine dair yatırımcı endişelerinin artmasıyla tekrar düşüşe geçti.

Ünlü milyarderin net serveti Twitter’ı satın alması sonrası geçtiğimiz yılın zirvesinden yarı yarıya düştü.

Musk’ın servetinin büyük kısmını oluşturan elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri, yatırımcılarının milyarderin birkaç yüksek profilli girişimle ilgisini fazla dağıtacağına dair endişeleriyle Salı günü 186,75 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Tesla hisseleri S&P 500 Endeksi’nde yüzde 19’luk ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi’ndeki yüzde 32’lik düşüşe kıyasla bu yıl yüzde 45 değer kaybetti.

Tesla hisseleri zirvedeyken serveti 340 milyar dolardı

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın serveti bu yıl 92 milyar dolara azalarak 177 milyar dolara geriledi. Ünlü milyarder hala dünyanın en zengin insanı olsa da Tesla’nın hisse fiyatı 410 dolarlık rekor seviyeye ulaştığında serveti sadece bir yıl önce 340 milyar dolar civarında seyrediyordu.

27 Ekim’de 51 yaşındaki milyarderin Twitter’ı devralması tamamlamış ve vakit kaybetmeden şirketin çalışanlarının yarısının işine son vermişti.

General Motors ve Volkswagen AG gibi şirketler satın almanın tamamlanması sonrası Musk’ın liderliğinde şirketine nasıl değişeceğini daha iyi anlamak içi sitede ücretli reklamları askıya aldıklarını duyurdular.

Öte yandan otomotiv devi ABD dışındaki en önemli pazarında ekonomik baskılarla boğuşmasının yanında son zamanlarda en önemli amiral gemisini kapatacak ve Çin’deki fiyatlarını düşürecek.

Şirket geçen ay analistlerin tahminlerinin altına gelen üçüncü çeyrek satışlarını bildirmiş ve Musk Çin’deki yavaşlamayı ve artan faiz oranlarının etkisini kabul etmişti.