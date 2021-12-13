Mustafa Koç Spor Ödülü sahiplerini buldu

Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl milli okçu Mete Gazoz ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemize okçuluk alanında ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 5’inci sırada tamamlayan, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan ve senelerdir süregelen başarılarıyla gurur kaynağımız olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız “2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne lâyık görüldü. Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü kazananlar, 550 bin TL’lik para ödülünün de ortak sahibi oldular.

Mete Gazoz, ‘Merhum Mustafa Koç, spora ve sporcuya önem veren, Türk sporunun gelişimi için çaba sarf eden, yüzlerce sporcunun yetişmesine vesile olan çok değerli bir iş insanıydı. Kendisini saygıyla anıyorum. Onun adını taşıyan bu ödüle beni lâyık gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ederim’ dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı adına konuşma yapan takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise; “Bu değerli ödül için Koç Topluluğu'na, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, jüriye, seçici kurula ve elbette, spora, dostluğa ve iyiliğe adanmış bir kalbe, Mustafa Koç'a tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. En büyük başarılarımızda yanımızda olamasa da hala bizimle olduğunu hissediyoruz” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç ise şöyle konuştu: “Sevgili Mustafa'yı anmak; onu ‘Mustafa Koç’ yapan değerleri anımsamak; sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere; bu yıl 5. kez bir aradayız. Bildiğiniz gibi son yıllarda tüm dünyayı zorlayan gelişmelere tanıklık ediyoruz: Küresel iklim krizi, afetler, jeopolitik belirsizlikler ve devam eden koronavirüs pandemisi, hayatımızı olumsuz yönde etkileyen meselelerden sadece birkaçı. Bütün bu zorluklar karşısında bireyler ve kurumlar olarak gezegenimize ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun artık daha da arttığını düşünüyorum. Bununla birlikte, daha fazla sorumluluk alarak; seçimlerimizi farkındalıkla yaparak ve daha cesur kararlar vererek; daha iyi bir geleceği birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum. İşte tam da bu noktada sporun ve sporcuların rolü çok önemli. 1.000'i aşkın; federasyon, kulüp, sivil toplum kuruluşu ve akademisyen tarafından ödüle aday gösterilen sporcular arasından en doğru seçimi yapmak; bizim için büyük bir sorumluluk. Hele ki Olimpiyat senesinde bir isimde karar kılmak daha da güç. Gerek alanında gösterdiği sıra dışı başarı; gerek olimpik değerlerle bütünleşen kişiliği nedeniyle Mustafa Koç Spor Ödülü'nü kazanan sporcumuz; Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize okçuluk dalında ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz. 2021 Mustafa Koç Spor Ödülü için tek bir isim belirlemekte zorlandık demiştim. Nitekim bu yıl ödül yönetmeliğimizin bize tanıdığı esnekliği sonuna kadar kullandık ve ödülü paylaştırmaya karar verdik. Ödülümüzün diğer kazananı; yıllardan beri devam eden başarılarına ek olarak temsil ettikleri değerlerle de bizi her zaman gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Kazanan kıymetli sporcularımızı ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyor; gelecekte de tüm sportif ve sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”