Nebati: Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kur korumalı mevduat hesabıyla Türkiye'deki dövizi kontrol altına aldıklarını hatırlatarak, zorlukların olduğunu, ancak bunların aşılacağını ve rekabet edilebilir kur seviyesiyle önümüzü göreceğimizi söyledi.

Önlerinde enflasyon sorunu olduğunu ifade eden Nebati, "Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Bu yol ve yöntemlerimiz diğerlerinin söylediği gibi 'Biz geliriz altı ayda çözeriz yani dükkanları, fabrikaları kapatırız, yüksek faizle insanların işlerini kaybetmesine sebep oluruz. Ülkeyi tekrar bir ithalat cennetine dönüştürürüz. İhracatı kısarız ve ülkenin ekonomi yönetimini aslında başkalarının yönettiği bir yere götürürüz.' şeklindeki iradelerine, ifadelerine karşı diyoruz ki yurt dışındaki emtia, gıdadaki emtia fiyatlarının yükselmesinden sonra attığımız adımlarla, sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti: "Nitekim enflasyonda artış hızı verimliliğin yüksek olması, üretimin artması, yazın getirdiği imkanlar, dünyadaki her türlü emtianın ılımlaşacak şekilde sakinleşmesi ve aşağıya doğru hareket etmesiyle elde ettiğimiz bu imkanlarla biz önümüzdeki aylarda artış hızı düşmüş bir enflasyon, aralık ayından itibaren bazın da etkisiyle burnunu aşağıya indiren bir enflasyonla ülkede, önümüzdeki dönemin sonunda yüzde 23,9'luk bir enflasyon ve sonrasında da tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz. Bu tedbirlerimiz, birilerinin söylediği gibi sert tedbirlerle olmayacak. Biz fabrikaların çalışması, esnafın dükkanını açması ve işine gidenlerin işini kaybetme korkusunu yaşamadan hayatını devam ettirmesine bağlı bir koşulla enflasyonla mücadele ediyoruz."

Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabıyla dövizin rekabet edilebilir, kur şeklinde öngörülebilir olduğunu dile getirerek, iş dünyasının önündeki süreci, enflasyon ve kurla bağlantılı olmak kaydıyla görebildiğini, siparişlerini ona göre fiyatlandırdığını, girdi maliyetlerini bilip hesabını yaparak geleceğe ümitle baktığını belirtti.

251 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz

Büyüme odaklı yürüdüklerine, insanların işini kaybetmeyeceği şekilde ilerlemeyi önemsediklerine işaret eden Nebati, şunları kaydetti: "Geçen yıl 150 milyar liranın üzerinde vergiden vazgeçmiştik. Bu yıl 251 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz. Dünyada özellikle Avrupa'da doğal gaz fiyatları almış başını gidiyor. Avrupa'nın problemleri var, bir tarafta fiyatlar yüksek onun için de çok önemli tasarruf tedbirleri alıyorlar, kısıtlamalara gidiyorlar hatta üretimlerini durduruyorlar. Bizim gibi ülkelerden üretim siparişlerine geçmiş durumdalar ama onların aynı zamanda çok büyük bir problemi, arzla ilgili de sıkıntıları var, gaz bulamayabilirler. Türkiye şu anda enerji konusunda arz problemi yaşamıyor. Silivri'deki, Tuzla'daki depolarımız full dolu. Her türlü anlaşmamız yapılmış şekilde, doğal gazımız herhangi bir kısıntıya uğramadan geliyor. Petrolde, gıdada bir problemimiz yok. Şu anda üretim artışlarından, verimliliğinin yüksek olmasından, havaların yardımıyla iyi ürün elde ettik. Bunları tarlada bırakmadık, bunlara çok iyi fiyat vererek TMO'nun depolarını buğdayla, arpayla, mercimekle dolduracak şekle getirdik."

Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirlerimiz yolda

Nebati, enerjide problemin fiyatlar olduğunu, bunu vatandaşlara yansıtmamaya gayret ettiklerini, konutlarda yaşayanların doğal gazı normal fiyatın yüzde 80'in üzerinde daha ucuza aldığını kaydetti. Dar gelirlileri, emeklileri, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu belirten Nebati, "Krediye ulaşmada zorluk yaşayan, kredi almakta zorlanan, krediye ulaşsa bile firmasındaki aksaklıklardan dolayı alamayacaklar kişiler için de çok özel bir paket hazırlayarak, özellikle C ve D firmalarımızı rahatlatacak adımlar atıyoruz. Biz çalışıyoruz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılayacağız" dedi.