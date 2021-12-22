Nebati'den fiyat yanıtı: Bakanlık kendisini gösterecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili sorulara "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" yanıtını verdi.

22.12.2021 15:16:000
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Nebati'den fiyat yanıtı: Bakanlık kendisini gösterecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurda belli bir rahatlama sağlandığını, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini söyledi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Nebati, "4 Ocak'ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu'ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok" diye konuştu.

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