Net UYP açığı 341,5 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası'nın net uluslararası yatırım pozisyonu açığı bir önceki aya göre artış kaydetti ve 341,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,7 oranında azalışla 568,9 milyar dolar oldu. Böylece haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin net yatırım pozisyonu 341,5 milyar dolar açık verdi. Veriler 2019 yıl sonuna göre düşüşe işaret ederken aylık bazda ise artış yaşandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -343,7 milyar dolar iken 2020 haziran sonunda -341,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 18,3 oranında azalışla 86,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 oranında azalışla 87,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,7 oranında artışla 47,8 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 162,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında azalışla 112,5 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında azalışla 24,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 52,8 oranında azalışla 7,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 azalışla 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 293,8 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında azalarak 31,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 15,3 oranında artarak 15,7 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6 oranında azalarak 63,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,6 oranında azalarak 93,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."