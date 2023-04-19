Netflix yılın ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi artarken hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,53 dolardan 2,88 dolara geriledi.

19.04.2023 09:42:510
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Netflix yılın ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.  Buna göre, Netflix'in abone sayısı, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi arttı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artışla 8,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,6 milyar dolar olmuştu. Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,53 dolardan 2,88 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 232,5 milyona yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde dört ülkede ücretli şifre paylaşımı başlattığını anımsatan Netflix, uygulamayı ikinci çeyrekte ABD de dahil diğer ülkelere genişleteceğini duyurdu.

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