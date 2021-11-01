Nevzat Aydın Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrılıyor: Yerine gelecek ismi açıkladı

Yemeksepeti’nin kurucularından ve CEO’su Nevzat Aydın, görevinden ayrılma kararı aldı. CEO’luk görevine İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki’nin atandığı açıklandı.

1.11.2021 11:03:000
Paylaş Tweet Paylaş
Nevzat Aydın Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrılıyor: Yerine gelecek ismi açıkladı

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, CEO’luk görevini bıraktığını duyurdu. Aydın, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi” diye yazdı.

Aydın, görevi Mert Baki'nin devralacağını açıkladı.

Nevzat Aydın’ın paylaşımı şöyle:

"Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.

Bu başarı hikayesinin hiçbir yerinde hiçbir zaman teşvik, lisans, tahsis, devlet desteği, tanıdık, kredi vs. yer almadı. Bunların yerine hep en büyük kozumuz ‘inovasyon’ oldu. İnovasyonu tam ortamıza almış bir şirket olarak hep beraber yıllar içerisinde öyle öncü şeyler yaptık ki DVD projesi, restoran yorumları, gamification ve muhtarlık savaşları, siparişlerle ‘Nutuk’ ve klasiklerin dağıtımı, Banabi ve Mahalle vs….

Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır. Unutmadan Yemeksepeti Mahalle açıldı. :)"




Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ticaret odasının rakamlarına göre: İstanbul’da enflasyon yüzde 20’i aştı

Ticaret odasının rakamlarına göre: İstanbul’da enflasyon yüzde 20’i aştı

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç: Nakit akışları iyileşiyor

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç: Nakit akışları iyileşiyor

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre yılın kelimesi aşı

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre yılın kelimesi aşı

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşılıyor

İSO Türkiye İmalat PMI ekimde 51,2 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI ekimde 51,2 oldu

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 6 trilyon lirayı aştı

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 6 trilyon lirayı aştı

Yorum Yaz