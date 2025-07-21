New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

21.07.2025 16:54:080
Paylaş Tweet Paylaş
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 44.368,40 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.304,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 20.960,33 puana çıktı.

Yatırımcılar bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının açıklamasını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, çarşamba günü Alphabet, Tesla ve IBM gibi şirketlerin yayımlayacağı finansal sonuçların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'nin çeşitli ülkeler için karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihinin de yaklaştığına işaret eden analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda risk algısının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in, kendisini ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığı yönündeki habere tepki gösterdi.

Bessent'in kendisine Powell'ı görevden almanın piyasa için kötü olacağını açıkladığına ilişkin haberin asılsız olduğunu savunan Trump, "Kimsenin bana bunu açıklamasına gerek yok. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

Trump, eğer kendisi olmasaydı piyasaların bugün rekor seviyelere ulaşamayacağını, muhtemelen çoktan çökmüş olacağını öne sürerek, "O yüzden, bilgilerinizi doğru alın. İnsanlar bana bir şey açıklamaz, ben onlara açıklarım" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Microsoft'un güvenlik açığından faydalanan hackerlar, ABD'deki kamu kurumları ve dünyadaki özel şirketleri hedef alan siber saldırılar düzenlerken, şirketin hisseleri haftaya yüzde 1'e yakın kayıpla başladı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

Piyasalarda gün ortası... Borsada günün ilk yarısında son durum ne?

Piyasalarda gün ortası... Borsada günün ilk yarısında son durum ne?

Yorum Yaz