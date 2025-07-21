New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 44.368,40 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.304,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 20.960,33 puana çıktı.

Yatırımcılar bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının açıklamasını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, çarşamba günü Alphabet, Tesla ve IBM gibi şirketlerin yayımlayacağı finansal sonuçların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'nin çeşitli ülkeler için karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihinin de yaklaştığına işaret eden analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda risk algısının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in, kendisini ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığı yönündeki habere tepki gösterdi.

Bessent'in kendisine Powell'ı görevden almanın piyasa için kötü olacağını açıkladığına ilişkin haberin asılsız olduğunu savunan Trump, "Kimsenin bana bunu açıklamasına gerek yok. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

Trump, eğer kendisi olmasaydı piyasaların bugün rekor seviyelere ulaşamayacağını, muhtemelen çoktan çökmüş olacağını öne sürerek, "O yüzden, bilgilerinizi doğru alın. İnsanlar bana bir şey açıklamaz, ben onlara açıklarım" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Microsoft'un güvenlik açığından faydalanan hackerlar, ABD'deki kamu kurumları ve dünyadaki özel şirketleri hedef alan siber saldırılar düzenlerken, şirketin hisseleri haftaya yüzde 1'e yakın kayıpla başladı.



