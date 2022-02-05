Nintendo, 2021 mali yılı net kar tahminini artırdı

Japon üretici daha önce açıkladığı 350 milyar yenlik net kar hedefini, 400 milyar yene (3,47 milyar dolar) yükseltti.

5.02.2022 10:47:000
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Nintendo, 2021 mali yılı net kar tahminini artırdı

Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo, 2021 mali yılı net kar tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, gelecek ay sona erecek mevcut mali yıl hasılatına yönelik veri ve beklentilerini açıkladı.

Buna göre Japon üretici daha önce açıkladığı 350 milyar yenlik net kar hedefini, 400 milyar yene (3,47 milyar dolar) yükseltti.

Firma 2021 mali yılında, satış gelirlerinin 1,65 trilyon yen (14,3 milyar dolar), işletme karının 560 milyar yene (4,86 milyar dolar) ulaşmasını hedefliyor.

Mali yıl hasılat verilerini açıklayan firmanın, nisan-aralık dönemi net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 düşüşle 367,3 milyar yene (3,18 milyar dolar) geriledi.

Nintendo satış gelirleri ve işletme karı da önceki yılın 9 aylık periyoduna kıyasla düşüş sergiledi.

Firma satış gelirleri yüzde 6 düşüşle 1,32 trilyon yene (11,4 milyar dolar), 9 aylık periyotta işletme karı ise yüzde 9,3 düşüşle 472,55 milyar yene (4,1 milyar dolar) geriledi.

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