Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) nisan ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,67, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 39,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77, imalatta yüzde 7,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,99 ve su temininde yüzde 14,95 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,4 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 6,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,45, enerjide yüzde 8,38 ve sermaye malında yüzde 3,35 artış gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 42,08 ile giyim eşyası, yüzde 42,09 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 60,13 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 249,55, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 247,5, ham petrol ve doğal gaz yüzde 243,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 0,41 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,6 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,34 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde oldu. Kömür ve linyit yüzde 25,4, ham petrol ve doğal gaz yüzde 23,32, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 14,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

TÜFE'de en yüksek artış yüzde 105,86 ile ulaştırmada görüldü

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 105,86 ile ulaştırma grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Nisanda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme, yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık grubunda görüldü. Nisan 2021'e göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Nisanda endekste kapsanan 409 maddeden, 27'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45'inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 80,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu

En düşük artış ise yüzde 63,49 ile "İstanbul" bölgesinde

Türkiye'de nisanda yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 80,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 8,31 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 39,16 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 80,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde kayıtlara geçti. Bu bölgeyi yüzde 79,67 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" ve yüzde 78,74 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 63,49 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.