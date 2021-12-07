Nohut bazlı sağlıklı atıştırmalık üretti, ABD’de kahve dükkanlarına girdi

Talia’nın Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı ihracatı ile ulusal market ve kahve zincirlerinde nihai tüketicilerle buluştuğunu belirten Hatice Bilici, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyoruz” diyor.

Adanalı Bilici Holding’in yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Bilici’nin kızı Hatice Bilici girişimci oldu. ABD’de Cornell Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede finans ve kamu yönetimi üzerine master yapan Bilici, 2012 yılında aile işinde çalışmak için Türkiye’ye döndü. 10 yıl kadar Bilici Holding bünyesinde görev aldı. Sonrasında ise kendi başarı öyküsünü yazmaya karar verdi. Ailesinden maddi destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla yola çıktığını belirten Bilici, “Ailemizin 3’üncü nesil temsilcisi olarak dedem Arif Bilici’nin bizlere bıraktığı değerleri devam ettirmek adına girişimci olmayı tercih ettim. Aile şirketimiz Bilici Holding’in bünyesindeki ana iş dalları tarım ve tekstilin dışında, tamamen farklı bir alanda ilerledim. Sağlıklı ve bütünsel bir atıştırmalık markası yarattım” diyor.

ABD’DE ZİNCİR MARKETLERE GİRDİ

Aile işleri nedeniyle ihracatla ilgilenmeye başlayan, Avrupa ve ABD’ye sık sık seyahat eden Hatice Bilici, bu sayede farklı ülkelerin mutfaklarını ve tatlarını deneyimleme imkanı da buldu. Bu tadımlar ona, girişimi konusunda ilham verdi. Anadolu topraklarında yetişen, besleyici özellikleri nedeniyle ‘mucizevi’ olarak nitelendirdiği gıdaları dünyaya açma hedefiyle yol çıkan Bilici, “ Bu süper gıda ürünlerimizi dünyada insanların rahatlıkla erişebileceği keyifli, gündelik atıştırmalıklar haline nasıl getirebilirim diye düşündüm. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 2019 Ocak ayında ‘Talia’yı kurdum. Bugünkü noktada ise Türkiye’de ürettiğimiz atıştırmalıklarımızı ülkemizin yanı sıra 10 ayrı ülkede ve en önemlisi ABD’de zincir market ve kahve dükkanlarında nihai tüketici ile buluşturuyoruz” diye anlatıyor.

12 ATIŞTIRMALIKLA ÜRETTİ

Günümüzde glütensiz ve vegan beslenme trendindeki artışı, prebiyotik beslenmeye verilen önemi göz önüne alarak, sağlıklı ve bütünsel bir atıştırmalık markası yarattığını dile getiren Bilici, şöyle devam ediyor: “ Markamız ‘Talia’, cennetten düşen çiğ taneleri, bolluk ve bereket demek. O yüzden ürün yelpazemizin ana maddesini, bu bolluk ve bereketi yansıtan milli süper gıdamız nohut olmasına karar verdim. İlk olarak Hindistan cevizli nohut atıştırmalığını geliştirdim. Haziran 2019’da Talia Snacks olarak, 12 farklı atıştırmalığımızla New York Fancy Food Show Fuarı’da birçok dünya markası arasında yer aldık.”

DEPO VE DAĞITIM AĞI YATIRIMI

Bugün üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de, sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyor. Özellikle ABD’de belirli bir hacmi yakaladıktan sonra ABD’de depolama ve dağıtım ağı yatırımı planladıklarını söyleyen Bilici, “2022 yılında nohut başta olmak üzere, baklagil bazlı ürün yelpazemizi geliştirmeyi planlıyoruz. Kavrulmuş tatlı ve tuzlu nohut atıştırmalıkları, vegan çikolata kaplı nohut drajeleri ve nohuttan yapılmış sağlıklı fırınlanmış cipslerimiz en yenilikçi atıştırmalıklarımız. Son olarak, Ar-ge ekibimizin üzerinde çalıştığı, kahvaltılık nohut gevreği ile ürün portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz” diye ekliyor.

YENİ NESİL ÜRÜNLER GELİŞTİRİYOR

Bağışıklık sistemimiz ve sağlığımız için doğal, işlenmemiş gıdaların ne kadar önemli olduğunu pandemi ile tekrar anladık. O yüzden sürdürülebilir sağlıklı yaşam için doğal tarıma hak ettiği değeri verip, elimizin altındaki mucizevi gıdalarla yeni nesil ürünler geliştirmek çok önemli. ABD’nin bu konuda en yenilikçi ve öncü ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bilici, “ Bu nedenle özellikle ABD pazarına büyük önem veriyoruz. ‘Talia’yı hayat tarzı markası olarak dünyaya tanıtmak ve büyüyen pazarda yerimizi almak öncelikli hedefimiz. Öte yanda nereden geldiğimizi unutmamak adına, Talia’nın tüm karının 7’de 1’ini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz” diyor.