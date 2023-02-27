Nokia 60 yıl sonra ikonik logosunu değiştirdi

NOKIA CEO'su Pekka Lundmark, "Ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye çok odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz" açıklaması yaptı.

Finlandiyalı 5G ekipman üreticisi, insanlar hala Nokia'yı cep telefonu üreticisi sandığı için ilk kez marka kimliğini yeni bir logo ifade etmek için değişikliğine gitti. Yaklaşık 60 yıldır aynı logoyu kullanan Nokia, strateji değişikliğine işaret etmek için ikonik logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Pek çok kişi Nokia'yı bir telefon üreticisi olarak hatırlıyor. Çünkü, Nokia bir zamanların en güçlü telefon üreticisiydi. Nokia bugün ise telekom ekipmanı üreticisi konumunda. Büyük teknoloji firmaları, çoğunlukla imalat sektöründeki müşterilere, özel 5G ağlarını ve fabrikalar için donanımlar satmak üzere Nokia gibi telekom donanımı üreticileriyle ortaklık kuruyor.

Nokia markalı telefonlar ise HMD Global tarafından üretiliyor. Nokia, özellikle iPhone gibi akıllı telefonların yükselişinden sonra 2014 yılında cep telefonu biriminin tüm hisselerini Microsoft’a satmıştı. Fakat telefon patentlerini elden bırakmayan Nokia, HMD ile 10 yıllık bir lisans anlaşması imzalamıştı.

NOKIA CEO'su Pekka Lundmark bir röportajda “Çoğu insanın zihninde hala başarılı bir cep telefonu markasıyız. Ancak Nokia'nın konusu bu değil. Ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye çok odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz" açıklaması yaptı.

Lundmark ayrıca Nokia'nın, şirketin kablosuz servis sağlayıcılarına şebeke ekipmanıyla hizmet veren işinde pazar payını artırmaya odaklanacağını söyledi. Nokia ayrıca şirketlere özel 5G ağları satarak işinde büyümeyi hızlandırmak istiyor.

Şirketin yeni logosu, NOKIA kelimesini oluşturan beş farklı şekilden oluşuyor.