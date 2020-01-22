Noterde kredi kartı dönemi başlıyor

“Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi’ ve ‘Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi’ uygulaması 3 Şubat'ta başlıyor.

22 OCAK, 20200
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Noterde kredi kartı dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı”na katıldı.

Vatandaşların memnuniyetini arttırmak adına bugüne kadar noterlerin hizmetlerinde kolaylık sağlayan önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Gül, “1 Şubat 2018 tarihinde araç sicil ve tescilinin noterliklere devri ile araç satışı, devir ve tescil işlemleri büyük bir hız kazanmıştır. Geçtiğimiz yıl noterliklerde yaklaşık 8,5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

“3 ŞUBAT’TA BU SİSTEME TÜM NOTERLİKLERİMİZ GEÇMİŞ OLACAK”

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabileceğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bu süreçte bekliyoruz. 3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistemle emanet hesabına alınan para noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacaktır. Noterlikler, sistemde hesaba para yatırıldığını teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştireceklerdir.”

Gül, “3 Şubat’ta başlayacak diğer uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanıdır. Vatandaşımız, noterde işlemini ister nakit, ister kredi kartı, ister banka kartı ile yapabilecektir. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. İşlemler, kredi kartı ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde halledilebilecektir. Böylece noterliklerde ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlayacak güvenli bir uygulama hayata geçmiş oluyor” ifadelerini kullandı.



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