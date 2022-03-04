Nükleer santralde yangın: Dünya alarma geçti

Ukrayna’dan gelen son dakika haberlerine göre Zaporizhzhya nükleer santrali sahasındaki yangın söndürüldü.

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıkmıştı. Ukrayna Cuma gününün erken saatlerinde bir Rus saldırısının santraldeki binalardan beş katlı bir eğitim tesisinin alev almasına neden olduğunu duyurdu. Tesisin kendisi etkilenmedi, ancak hızla kontrol altına alınmazsa yangının yayılması ihtimali büyük endişe yarattı. Ukrayna Devlet Acil Servisi başlangıçta olay yerine ulaşmalarının engellendiği, ancak yerel saatle 05:20’de yangına müdahale edebildikleri yönünde bir açıklama yaptı. Ukrayna yangının 1 saat sonra söndürüldüğünü duyurdu.

İNGİLTERE ACİL BM TOPLANTISI PLANLIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile Zaporizhzhia nükleer santralinde yaşananları görüştü. Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada İngiltere’nin konuyu Rusya ve ortaklarıyla gündeme getirmeyi planladığı acil bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı isteyeceği belirtildi.

NELER YAŞANDI?

Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadı

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı. Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.” ifadesine yer verildi.

Rus tanklarının, dün akşam saatlerinde santralin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtilmişti.

Zelenskiy: Bir Patlama Olursa Avrupa’nın Sonu Olur

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, “Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar.” ifadelerini kullandı.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.” diye konuştu.

Biden’dan Rusya’ya Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde “ateşkes” çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya’ya Ukrayna’daki Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.

Biden, Rusya’ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.

Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Görüşmede dünyada Ukrayna’ya destek için atılan adımların ve Ukrayna’ya ek güvenlik, ekonomik ve insani yardımın ele alındığını aktaran Price, “Bakan Blinken, Rusya’nın kara, hava ve deniz saldırılarında yaşamını yitirenler için baş sağlığı dilerken ABD’nin Ukrayna’nın acılarını paylaştığını dile getirdi.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.