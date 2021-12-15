Numan Kurtulmuş’tan ‘Ekonomik OHAL’ iddiasına yanıt

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in “ekonomik OHAL’e hazırlıklı olunmalı” sözlerine ilişkin, “Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in “ekonomik OHAL’e hazırlıklı olunmalı” sözlerine ilişkin, “Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz, düşünülemez” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin konuşan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın beklentileri tespit ettiğini belirterek ”Nihayetinde bir müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır” dedi.

Numan Kurtulmuş ”Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

”Bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz. Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.”

”EKONOMİK OHAL” İDDİALARI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a ”Ekonomik OHAL” iddiaları da soruldu.

”Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz, düşünülemez” diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

”Türkiye, ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisinin şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir. Bu sistemin içerisinde serbest pazarın koşullarından asla taviz verilmeden devam eder. Hem dövizin fiyatlanması konusunda, hem piyasadaki fiyatlar konusunda serbest pazar kuralları hakim olur. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Hiç kimsenin aklından OHAL gibi bir laf geçmesin. Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı yoktur.”