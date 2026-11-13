Zorlu Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı Olgun Zorlu oldu

Zorlu Holding'de Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından yönetim kurulu başkanlığına Olgun Zorlu seçildi. Daha önce yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürüten Zorlu, yeni dönemde verimlilik, inovasyon ve yeni iş modellerine odaklanacaklarını açıkladı.

Zorlu Holding'de yönetim kurulu başkanlığı görevine Olgun Zorlu getirildi. 1988 yılında Zorlu Grubu'nda çalışmaya başlayan Olgun Zorlu, tekstil ve işletme alanındaki yükseköğreniminin ardından grubun farklı sektörlerdeki şirketlerinde yönetim kurulu düzeyinde sorumluluklar üstlendi. Uluslararası pazarlarda iş geliştirme faaliyetlerini yöneten Zorlu, 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu'na katıldı. 2022 yılından bu yana yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Yeni dönemde verimlilik ve inovasyon ön planda

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Olgun Zorlu, üretim ve ihracattaki konumlarını korurken mevcut faaliyet alanlarında rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Zorlu, gelecek dönem önceliklerini şu sözlerle anlattı:

“Önceliğimiz, üretim ve ihracattaki konumumuzu korurken Grubumuzun güçlü olduğu alanlarda yeni iş modelleriyle rekabetçiliğimizi artırmak. Bu doğrultuda farklı sektörlerdeki deneyimlerimizden yararlanarak katma değerli ürün ve hizmetlere, verimliliğe ve yenilikçiliğe odaklanacağız. İnsan kaynağı, kurum kültürü ve dijitalleşme eksenindeki yatırımlarımızı sürdürerek kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”

Yönetim kararlarında ortak akıl vurgusu

Küresel gelişmeleri, riskleri ve fırsatları uzun vadeli bir yaklaşımla değerlendireceklerini ifade eden Zorlu, karar alma süreçlerinde veri, uzmanlık ve ortak aklı esas alacaklarını söyledi.

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından üstlendiği göreve de değinen Olgun Zorlu, “Yönetim Kurulu Başkanlık görevini, Ahmet Zorlu'dan devraldığımız kıymetli mirası geleceğe taşımanın sorumluluğuyla yürüteceğim. Onun girişimci ruhu, azmi ve ülkemize değer katma kararlılığı, Zorlu Grubu'nun gelişimine yön verdi” dedi.

Profesyonel yönetim ekiplerinin deneyimine ve çalışanların bilgi birikimine güvendiğini belirten Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” ilkesini yaşatacaklarını vurguladı.

Tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilite, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Zorlu Grubu, yeni dönemde mevcut iş kollarındaki rekabet gücünü artırmayı ve dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.