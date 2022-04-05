“Odağımıza hizmet ihracatını aldık”

“AR-GE merkezimizde ürettiğimiz ürün ve teknolojiyi ihraç edeceğiz” diyen Akdağ, 2022’de cironun en az yüzde 60’ının hizmet ihracatından gelmesini beklediklerini kaydediyor.

Procat; çağrı merkezi danışmanlığı, A’dan Z’ye anahtar teslim çağrı merkezi kurulumu, özel uygulama geliştirme, raporlama, iş zekâsı ve kalite değerlendirme başlıkları altında hizmetler sunuyor. En yeni teknoloji ve iş uygulamaları ile müşterilerinin operasyonel verimliliklerini artırmaya odaklanan şirket, 40’tan fazla müşteriye dokuz dilde hizmet veriyor. Procat Chief Commercial Officer’ı (CCO) Eniz Akdağ; “Birinci önceliğimiz; müşterilerimiz için tedarikçi değil ‘güvenilir iş ortağı’ olmak” diyor. Procat’in sürekli gelişen bir teknoloji hizmet şirketi olduğunun altını çizen Akdağ; 2022’de yurt içindeki müşteri sayısını artırırken küresel çapta hizmet veren daha fazla sayıda markanın çok dilli operasyonlarının yönetimini üstlenmeyi hedeflediklerine dikkat çekiyor. Odağa hizmet ihracatını aldıklarının da altını çizen Eniz Akdağ ile Procat’in yeni dönem iş planlarını konuştuk.

Procat’i tanıyabilir miyiz?

Procat, 2004’ten bu yana müşterilerinin iletişim merkezlerinin dünya standartlarına ulaşması için çalışan, sektörünün lider şirketlerinden biri. CX Platform, ses teknolojileri, speech analytics, text analytics gibi teknolojilerinin yanı sıra; diğer pek çok teknoloji üzerine uzmanlaşarak çözümler sunuyor, müşterilerimizin yeni dijital kanallarını etkinleştirerek müşteri hizmetlerini iyileştirmesine ve proaktif müşteri deneyimini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz. A’dan Z’ye anahtar teslim çağrı merkezi kurulumu, uçtan uca çağrı merkezi ve dijital kanallar ile hizmetlerin sunulması, uygulama geliştirme, raporlama, izleme, denetleme ve kalite değerlendirme için gereken tüm ürün ve hizmetleri sunuyoruz.

Hizmet ve çözümlerinizden bahseder misiniz?

Çağrı merkezi danışmanlığı, A’dan Z’ye anahtar teslim çağrı merkezi kurulumu, özel uygulama geliştirme, raporlama, iş zekası ve kalite değerlendirme başlıkları altında hizmetler sunuyoruz. 40’tan fazla müşteriye, dokuz dilde hizmet veriyoruz. Konuşma tanıma teknolojilerini kullanarak, müşteri hizmetlerinde farklı otomasyon ihtiyaçlarına karşılık vermek, maliyet avantajı ve memnun müşteri deneyimi sağlamak adına 2006’da Speechouse, 2010’da ise çağrı merkezlerine sağlıklı ve verimli büyüme, esneklik ve yedeklilik imkânı sağlayan, teknolojiyi gerek kendi yerinde gerekse müşterilerinin lokasyonunda hizmet olarak sunabilen Call Center Hotel şirketlerini hayata geçirdik. Özetle grup şirketlerimizin tamamı kurumsal müşterilerimizin müşterilerine kaliteli, verimli, uygun maliyetli ve akılda kalır müşteri deneyimleri sunmak üzere hizmet veriyor.

Nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?

Ana iş ihtiyaçlarını bizlerle direkt paylaşan kurumsal müşterilerimize yıllardır yaptığımız yazılım danışmanlığı, lisans, bakım ve destek gibi hizmetleri veriyoruz. Bunun yanı sıra ilgili çözümü kendi veri merkezimizde barındırarak, onlara bunu bir hizmet olarak da sunuyoruz. Bu sistemlerle alacakları hizmetleri alanında en deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimizden alabiliyorlar. Böylece hem tasarruf yapıp hem de en iyi yaptıkları işe yani ana işlerine odaklanabiliyorlar. Biz de en yeni teknoloji ve iş uygulamaları ile operasyonel verimliliklerini artırıyoruz.

Odağınıza müşterilerinizi alırken hangi yaklaşımları benimsiyorsunuz?

‘Güvenilir iş ortağınız’ mottosuyla, otomotivden e-ticaret ve telekoma kadar birçok alanda yerel ve global markaların iletişim merkezlerinin dünya standartlarına ulaşması için çalışıyoruz. Sunduğumuz değerler içerisinde ise en önemli olanı, güven. Birinci önceliğimiz müşterilerimiz için bir tedarikçi değil ‘güvenilir iş ortağı’ olmak. Procat olarak, önce müşterimizin ihtiyaçlarını dinliyor, analiz ediyor ve bu ihtiyaçlar için en uygun teknolojiyi veya hizmeti belirliyoruz. Procat yerinde durmayan, sürekli gelişen bir teknoloji hizmet şirketi. Deneyimli ekibimiz öğrenmekten ve öğrendiklerini müşterilerimizle paylaşmaktan mutlu oluyor. Çünkü hem tecrübelerimizi aktarmamıza ve onların ihtiyaçlarına çözümler getirmemize hem de ivmesi azalmadan gelişen teknolojileri hayatımıza sokmamıza olanak sağlıyor.

2021 nasıl geçti?

Çağrı merkezi sektörü, kurumların pandemiyle çalışmalarını büyük oranda online yürütmesi ve müşteri memnuniyetinin daha değerli hale gelmesiyle önemi artan ve büyüyen sektörlerden biri oldu. Procat olarak bu büyümeden biz de olumlu şekilde etkilendik. 2021’de lokasyon sayımızla birlikte hizmet verdiğimiz müşteri sayımızı ve istihdamımızı artırmaya, teknoloji ihracatı konusunda yeni atılımlar yapmaya odaklandık. Yüzde 30’dan fazla büyüdük. Tüm faaliyetlerimizle 8 milyon TL’lik yatırıma imza attık. 2021’de İstanbul’daki ve İzmir’deki lokasyonlarımıza Antalya’yı da ekledik. Antalya ile bina sayımızı üçe, toplam koltuk kapasitemizi de 2 bin 100’ün üzerine çıkardık. İstihdamımızı yıl içinde yüzde 39 büyüterek toplam çalışan sayımızı bine yükselttik.

2022 ajandanızdan bahseder misiniz?

2022 yılı hedeflerimizde, Türkiye’de ve yurt dışında olmak üzere iki yeni lokasyon açmak ve istihdamımızı yıl sonuna kadar bin 300 kişiye çıkarmak var. İddialı giriş yaptığımız yeni yılda, yurt içindeki müşteri sayımızı artırırken küresel çapta hizmet veren daha fazla sayıda markanın çok dilli operasyonlarının yönetimini üstlenmek istiyoruz. Bu konuda ciddi atılımlar yaparak ağımızı genişletiyoruz. Hâlihazırda Türkçe, Almanca, İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca dillerinde verdiğimiz hizmetlerimize, bazı İskandinav dillerini de eklemeyi hedefliyoruz.

Yatırım planlarınız neler?

Tüm bu hedeflerimizle öngörümüz 2022’de 10 milyon TL civarında yatırım yapmak. Hizmet ihracatı odaklıyız. Hizmet ihracatı vizyonumuzla uluslararası saygın şirketler ile iş ortaklıkları kurmayı hedefledik ve bu yolda ilerliyoruz. Son birkaç yıldır yatırımlarımızı ve ataklarımızı bu strateji doğrultusunda yapıyoruz. AR-GE merkezimizde ürettiğimiz ürün ve teknolojiyi yurt dışına ihraç etme hedefimiz de var. Kullanıcı deneyiminden en az rakipleri kadar inovatif olmasına kadar dünya standartlarında bir ürün sunabilmeyi hedefliyoruz. Bu da çalışmalarımızın ana rotasını belirliyor. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 2022’de ciromuzun yüzde 60’ının üzerinde bir kısmının hizmet ihracatından gelmesini bekliyoruz.

“Avrupa’da büyüme yolunda adımlar atıyoruz”

“Uluslararası operasyonlarını yürütmek ve yeni ülkelerde hizmet sunabilmek için 2017’de Procat International’ı kurduk. Avrupa’daki global markalara çağrı merkezi teknolojileri ve hizmetleri sunma hedefimizle ilk yurt dışı ofisimizi Birleşik Krallık’ta açtık. Türkiye’de edindiğimiz uzun yıllara dayanan tecrübemizi ve uzmanlığımızı İngiltere’ye taşıyarak, İngiltere’de ileri düzeyde teknolojiye ve know-how’a dayanan hizmetler sunarak çağrı merkezi sektöründe büyük etki yarattık. 2021 yılı itibarıyla uluslararası operasyonunu daha da büyütme kararı almamızla birlikte Avrupa pazarında büyüme yolunda önemli adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında bir lokasyon daha açmayı hedefliyoruz."

https://www.procat.com.tr

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