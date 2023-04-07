Ödemeler Dengesi Beklenti anketi: Ekonomistlerin tahmini ne?

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 5 milyar 780 milyon dolar ile 10 milyar 300 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Ocak 2023'te 9 milyar 849 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 51 milyar 686 milyar dolar olmuştu.