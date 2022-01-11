Ödemeler dengesi rakamları: Cari işlemler açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 256 milyon dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2020 yılının kasım ayında 3 milyar 547 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, Kasım 2021'de 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara geriledi.



Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.



Bir önceki yılın kasım ayında 1 milyar 139 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 406 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1 milyar 549 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolara yükseldi. 2020 yılının kasım ayında 172 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, geçen yılın kasım ayında 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.



AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, Ekim 2021'e ilişkin cari işlemler fazlası 3 milyar 156 milyon dolardan 3 milyar 136 milyon dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 359 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 446 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.



Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 938 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolarlık net satış yaptı.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 446 milyon doları ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.



Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları kasımda 1 milyar 212 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net yükseliş kaydetti.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 301 milyon dolar ve 129 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 273 milyon dolar net kullanım yaptı.



Resmi rezervlerde ise kasım ayında 2 milyar 831 milyon dolar net artış gözlendi.