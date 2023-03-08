Ödemeler Dengesinde 8.8 milyar dolar açık bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı.

8.03.2023 15:54:510
Paylaş Tweet Paylaş
Ödemeler Dengesinde 8.8 milyar dolar açık bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mart Pazartesi günü açıklanacak Ocak 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 10 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, yıl sonunda ise cari işlemler hesabının 43,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35-50 milyar dolar aralığında oluştu.

Cari işlemler hesabı, Aralık 2022'de 5 milyar 910 milyon dolar açık verirken, 2022 yılında cari açık da 48 milyar 769 milyon dolar olmuştu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Global kadın liderin gücü nereden?

Global kadın liderin gücü nereden?

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

Tahammül azaldı

Tahammül azaldı

13 trende dikkat

13 trende dikkat

Yorum Yaz